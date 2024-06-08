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На ексмера-колаборанта Куп’янська здійснили замах, Мацегора у критичному стані

Замах стався у російському місті Старий Оскол.

На ексмера-колаборанта Куп’янська здійснили замах, Мацегора у критичному стані

Вчора у російському місті Старий Оскол здійснили замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. 

Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив. 

“Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Белгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Стан Мацегори ‒ критичний. “Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт”, ‒ додали розвідники.

  • У травні Харківська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо Мацегори, який здав місто російським окупантам в перші дні повномасштабного вторгнення росіян.
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