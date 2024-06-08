На ексмера-колаборанта Куп’янська здійснили замах, Мацегора у критичному стані

Вчора у російському місті Старий Оскол здійснили замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

“Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Белгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Стан Мацегори ‒ критичний. “Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт”, ‒ додали розвідники.