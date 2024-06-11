Протягом травня армія Росії випустила по Херсонщині понад 26 тисяч снарядів

У області всього пошкоджено або зруйновано майже 29 тисяч цивільних об’єктів, у тому числі 26 тисяч приватних будинків і 1150 житлових будинків.

Протягом травня армія Росії випустила по Херсонській області понад 26 тисяч снарядів.

Про це начальник Хесронської ОВА Олександр Прокудін розповів німецькому виданню "Berliner Morgenpost".

"Вони (росіяни-ред.) атакують усім. З танків , артилерії, авіації, мінометів і безпілотників", – повідомив Прокудін.

За його словами, всього у Херсонській області пошкоджено або зруйновано майже 29 тисяч цивільних об’єктів, у тому числі 26 тисяч приватних будинків і 1150 житлових будинків.

Крім того, російські військові продовжують нещадно атакувати навчальні, спортивні та лікарняні заклади.

"Російські снаряди влучили у 144 школи, 110 дитсадків, 166 лікарень, 114 адміністративних будівель та інших невійськових об’єктів", – додав очільник області.

Проте вже відремонтовано понад 3600 пошкоджених будівель, з них близько третини в рамках президентської програми "Пліч-о-пліч", ще третина – завдяки роботі гуманітарних організацій, інші – самостійно або за кошти державного чи місцевих бюджетів.

Понад 3 тисячі сімей, чиї будинки постраждали, вже отримали компенсацію від уряду на загальну суму 515 мільйонів гривень.

Скільки руйнувань загалом у Херсонській області, невідомо. Остаточно можна буде підразувати збитки після закінчення бойових дій.

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні у найближчі 10 років становить 486 мільярдів доларів.