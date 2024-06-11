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Директор КП “Київводфонд” отримала підозру у розтраті 200 тисяч грн при будівництві бювету на бульварі Перова

Дані експертиз свідчать, що фактична глибина свердловини та довжина змонтованих труб менші, ніж вказані в актах виконаних робіт.

Директор КП “Київводфонд” отримала підозру у розтраті 200 тисяч грн при будівництві бювету на бульварі Перова
Фото: Київська міська прокуратура

Директор КП “Київводфонд” отримала підозру у розтраті 200 тисяч грн при будвництві бювету на бульварі Перова. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Слідством встановлено, що між КП «Київводфонд» та приватним підприємством укладено договір будівельного підряду на будівництво бюветного комплексу на бульварі Перова у Дніпровському районі. 

За результатами геофізичних досліджень, здійснених в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлено, що фактична глибина свердловини та довжина змонтованих труб менші, ніж ті, які вказані в актах виконаних робіт. 

Таким чином, як зазначає прокуратура, територіальній громаді столиці завдано збитків на майже 200 тисяч гривень.

Згідно з даними на сайті підприємства, з 2015 року посаду директора КП “Київводфонд” займає Світлана Козловська. 

Зазначимо, КП "Київводфонд" підпорядковується Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА). 

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