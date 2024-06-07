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Посадовця КМДА відправили під домашній арешт через побори з перевізників

Також його відсторонено від посади.

Посадовця КМДА відправили під домашній арешт через побори з перевізників
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Посадовця Київської міської державної адміністрації відсторонили від посади та відправили під домашній арешт. Причиною цього стала підозра через отримання хабарів від перевізників.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

 "За клопотанням слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, погодженим прокурором Київської міської прокуратури, 7 червня Печерським судом Києва відсторонено від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 3 млн гривень. 

  • 5 червня ДБР та Офіс генпрокурора повідомили, що заступнику директора департаменту КМДА оголосили підозру в "поборах" з перевізників. У голови Департамента транспортної інфраструктури, згідно з даними на сайті КМДА, п'ятеро заступників. За даними УП і "Суспільного", підозру оголосили заступнику Максиму Широкову.
  • За версією сторони обвинувачення, упродовж 2024 посадовець в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення перевезень на одному з міських автобусних маршрутів.
  • У якості "компромісу" підприємству, з яким розірвали договір, запропонували щотижня платити по 40 тисяч гривень за право возити пасажирів на маршруті. Тобто кожен автобус за будній день мав платити посадовцям КМДА 800 гривень, за вихідний – 600. У якості посередника для передачі коштів виступав директор транспортного підприємства, наближеного до керівництва Департаменту транспортної інфраструктури.
  • В ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди на загальну суму 280 тис. гривень. 
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