Посадовця КМДА відправили під домашній арешт через побори з перевізників

Також його відсторонено від посади.

Посадовця Київської міської державної адміністрації відсторонили від посади та відправили під домашній арешт. Причиною цього стала підозра через отримання хабарів від перевізників.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, погодженим прокурором Київської міської прокуратури, 7 червня Печерським судом Києва відсторонено від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 3 млн гривень.