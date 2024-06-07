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У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами", - "Радіо Свобода"

На території військової частини в Могильовській області будують два нових ангари.

У Білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами", - "Радіо Свобода"
Супутниковий знімок будівництва ангарів для можливого ракетного комплексу Іскандер» на території ракетної військової частини в О
Фото: Радіо Свобода

В Осиповичах Могильовської області Білорусі на території військової частини будують два нових ангари – за розміром і зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для "Іскандерів", які тут збудували рік тому. 

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", яка отримала супутникові знимки цих ангарів.

За даними журналістів, в артилерійській військовій частині № 12147 базується 465-та ракетна бригада. Щонайменше один з її дивізіонів має на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерну зброю. 

Всього в Білорусі таких підрозділів може бути два.

На супутниковому знімку від сервісу Planet Labs, отриманому 19 травня, видно, що будівництво відбувається на значній частині військової частини. Зокрема, триває реконструкція двох занедбаних будівель. Ймовірно, це - казарма та їдальня чи штаб, бо зовні вони дуже схожі на ті, що вже є на території частини.

Праворуч на фото можна спостерігати, що будуються два ангари, які за розміром і зовнішнім виглядом відповідають ангару, який був побудований рік тому для зберігання "Іскандерів". Його будівництво тривало з осені 2022 року до квітня 2023 року. Поруч з новими ангарами видно контури ще двох великих фундаментів незрозумілого призначення.

За розрахунками журналістів, кожен із цих ангарів може розмістити 12 бойових машин. Саме такі розміри має стандартний дивізіон "Іскандер"у російській армії. До нього входять до 6 різних типів техніки: командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна ракетна установка, транспортно-зарядна машина, мобільний пункт підготовки інформації та машина регулювання та обслуговування.

"Іскандер" - російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів, його основне призначення – знищення систем ППО потенційного противника, а також важливих об’єктів (мости, склади, командні пункти і вузли зв’язку, літаки і вертольоти на аеродромах, об’єкти інфраструктури, скупчення військ і техніки). Офіційна дальність польоту ракет - до 500 км. Тобто ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині території України.

  • Про передачу Білорусі перших ракетних комплексів "Іскандер" Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з Путіним 19 грудня 2022 року. Вже в лютому 2023 року, після навчання на російських полігонах, білоруські військові почали їх самостійно експлуатувати.
  • 25 березня 2023 року Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У квітні 2023 року білоруські військові навчалися поводженню з тактичною ядерною зброєю.
  • У січні 2024 року Лукашенко заявив, що Білорусь отримала російські ядерні ракети для "Іскандерів"
  • Наприкінці травня росіяни почали поширювати тему повторного наступу з території Білорусі. В українському Центрі протидії дезінформації заявили, що з боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза.
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