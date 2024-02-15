На відбудову України у наступні 10 років знадобиться 486 млрд доларів, – Світовий банк

Таку оцінку Світовий банк зробив станом на кінець 2023 року. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому.

За результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)», станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні у найближчі 10 років становить 486 мільярдів доларів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз Світового банку.

"Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому", – йдеться у тексті пресрелізу.

Зазначається, що найвищі оцінки витрат на відновлення та реконструкцію знаходяться у житловому будівництві (17% від загальної суми), за ними йдуть транспорт (15%), комерція та промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист та засоби існування (9%), та управління вибухонебезпекою (7%). В усіх секторах витрати на прибирання та управління уламками (і знесення, якщо потрібно) сягають майже 11 мільярдів доларів.

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 мільярдів доларів США для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення як на національному, так і на місцевому рівнях, зокрема на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

Наразі близько 5,5 мільярдів доларів США з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і за рахунок її власного бюджету, проте близько 9,5 мільярдів доларів США залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Загалом, згідно із результатами оцінки, прямі збитки України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вже становлять майже 152 мільярди доларів, причому найбільше постраждалі галузі - це житлове будівництво, транспорт, комерція та промисловість, енергетика і сільське господарство.

З моменту останньої оцінки (RDNA2) уряд України за підтримки своїх партнерів задовольнив деякі найважливіші потреби у відновленні. Наприклад, у секторі житлового будівництва у 2023 році витрачено 1 мільярд доларів на відновлення пошкоджених будівель. При цьому, по всій країні внаслідок повномасштабного вторгнення знищено або пощкоджено 10% житлового фонду.

У секторі транспорту було проведено понад 2 тисячі кілометрів аварійних робіт на автомагістралях, шосе та інших національних дорогах. У секторі освіти місцеві органи влади відбудували приблизно 500 освітніх установ. Частка освітніх установ із бомбосховищами в Україні вже зросла з 68% до 80%.

Тим часом Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у цьому році на 3,2%. За підсумками 2023 року зростання ВВП України відбулося на рівні 4,8%.