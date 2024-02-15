Головне за ніч та ранок четверга, 15 лютого: масована ракетна атака, 40 відбитих штурмів під Авдіївкою

Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Удар - комбінований. Ракети різного типу ворог спрямував і на Київ, вони заходили на місто з різних напрямків.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За оперативною інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Попередня атака на столицю сталася 7 лютого - Росія тоді також здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Зокрема над Києвом збили близько 20 ракет. У столиці уламки пошкодили багатоповерхівку. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей, десятки дістали поранення.

Під час ракетної атаки по Україні у Львові пролунали вибухи, було кілька влучань. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", – написав він у Telegram.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, пошкоджені припарковані авто, а також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби.

Згодом начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів постраждали троє людей.

У ніч на 15 лютого українська ППО збила 13 із 26 випущених росіянами ракет. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Пуски проводили з різних регіонів Росії та окупованої території Запорізької області, повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, зокрема 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 з Воронезької області.

Сили та засоби Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Унаслідок атаки влучання і пошкодження зафіксовані в декількох областях України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 83 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався поліпшити тактичне положення.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 950 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 399 090 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

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