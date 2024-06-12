Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
ГоловнаПолітика

Україна розраховує на послаблення обмежень на реекспорт військової техніки швейцарського виробництва

Також вона розраховує на повну заборону постачання росіянам товарів подвійного призначення. 

Україна розраховує на послаблення обмежень на реекспорт військової техніки швейцарського виробництва
Руслан Стефанчук під час зустрічі у Швейцарії із Президентом Національної Ради Федеральних Зборів Еріком Нуссбаумером.
Фото: ВРУ

Швейцарія продовжує послідовну санкційну політику, однак Україні потрібна глобальна заборона на постачання до Росії товарів подвійного призначення. 

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив після зустрічі у Швейцарії із Президентом Національної Ради Федеральних Зборів Еріком Нуссбаумером. 

"Передусім висловив слова вдячності за згоду Швейцарії прийняти інавгураційний Глобальний саміт миру та зусилля з підготовки цього основного заходу з імплементації української Формули миру. Відзначив, що саме Парламент Швейцарії став одним із важливих майданчиків представлення української Формули миру", – заявив спікер. 

Фото: ВРУ

Руслан Стефанчук закликав Національні Збори здійснити відповідні парламентські процедури у звʼязку з ухваленим урядом рішенням про виділення Україні 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову.

"Вдячний колезі за готовність докладати особистих зусиль для сприяння проходженню у Парламенті урядових рішень на користь України", – додав він. 

У контексті оборонної допомоги спікер парламенту зазначив, що Україна розраховує на напрацювання Швейцарією компромісного рішення щодо послаблення чинних обмежень на реекспорт озброєнь і військової техніки швейцарського виробництва. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies