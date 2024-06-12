Україна розраховує на послаблення обмежень на реекспорт військової техніки швейцарського виробництва

Також вона розраховує на повну заборону постачання росіянам товарів подвійного призначення.

Руслан Стефанчук під час зустрічі у Швейцарії із Президентом Національної Ради Федеральних Зборів Еріком Нуссбаумером.

Швейцарія продовжує послідовну санкційну політику, однак Україні потрібна глобальна заборона на постачання до Росії товарів подвійного призначення.

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив після зустрічі у Швейцарії із Президентом Національної Ради Федеральних Зборів Еріком Нуссбаумером.

"Передусім висловив слова вдячності за згоду Швейцарії прийняти інавгураційний Глобальний саміт миру та зусилля з підготовки цього основного заходу з імплементації української Формули миру. Відзначив, що саме Парламент Швейцарії став одним із важливих майданчиків представлення української Формули миру", – заявив спікер.

Фото: ВРУ

Руслан Стефанчук закликав Національні Збори здійснити відповідні парламентські процедури у звʼязку з ухваленим урядом рішенням про виділення Україні 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову.

"Вдячний колезі за готовність докладати особистих зусиль для сприяння проходженню у Парламенті урядових рішень на користь України", – додав він.

У контексті оборонної допомоги спікер парламенту зазначив, що Україна розраховує на напрацювання Швейцарією компромісного рішення щодо послаблення чинних обмежень на реекспорт озброєнь і військової техніки швейцарського виробництва.