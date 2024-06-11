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Уряд Латвії висунув Домбровскіса на посаду єврокомісара

Зараз Домбровскіс є єврокомісаром з міжнародної торгівлі та віце-президентом Єврокомісії, відповідаючи за питання економіки Євросоюзу.

Уряд Латвії висунув Домбровскіса на посаду єврокомісара
Валдіс Домбровскіс
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 11 червня, уряд Латвії затвердив латвійського кандидата на посаду єврокомісара у складі майбутньої Єврокомісії. Ним став нинішній заступник голови Єврокомісії та експрем'єр Латвії Валдіс Домбровскіс.

Про це повідомляє LSM.

Зараз Домбровскіс є єврокомісаром з міжнародної торгівлі та віцепрезидентом Єврокомісії, відповідаючи за питання економіки Євросоюзу.

Напередодні його кандидатуру затвердили партії, що входять до коаліції.

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Виступаючи перед міністрами, Домбровскіс зазначив, що Євросоюз має вирішувати дуже серйозні питання, пов'язані із безпекою, а також конкурентоспроможністю економіки та розвитком. 

“Будуть дуже важливі питання щодо багаторічного бюджету після 2027-го. Часу на розгойдування не буде, нової Єврокомісії одразу доведеться займатися серйозними питаннями у дуже складній геополітичній ситуації”, - наголосив Домбровскіс.

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