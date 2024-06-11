Уряд Латвії висунув Домбровскіса на посаду єврокомісара

Зараз Домбровскіс є єврокомісаром з міжнародної торгівлі та віце-президентом Єврокомісії, відповідаючи за питання економіки Євросоюзу.

Сьогодні, 11 червня, уряд Латвії затвердив латвійського кандидата на посаду єврокомісара у складі майбутньої Єврокомісії. Ним став нинішній заступник голови Єврокомісії та експрем'єр Латвії Валдіс Домбровскіс.

Про це повідомляє LSM.

Зараз Домбровскіс є єврокомісаром з міжнародної торгівлі та віцепрезидентом Єврокомісії, відповідаючи за питання економіки Євросоюзу.

Напередодні його кандидатуру затвердили партії, що входять до коаліції.

Виступаючи перед міністрами, Домбровскіс зазначив, що Євросоюз має вирішувати дуже серйозні питання, пов'язані із безпекою, а також конкурентоспроможністю економіки та розвитком.

“Будуть дуже важливі питання щодо багаторічного бюджету після 2027-го. Часу на розгойдування не буде, нової Єврокомісії одразу доведеться займатися серйозними питаннями у дуже складній геополітичній ситуації”, - наголосив Домбровскіс.