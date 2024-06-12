Порошенко повідомив, що законтрактував екскаватори українського виробництва для фронту

Закупівля техніки за кордоном потребувала багато часу та ресурсів для відновлення та ремонту.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив про контракт з вітчизняними виробниками будівельних машин – він профінансує весь обсяг екскаваторів до кінця року і передасть їх у війська для фортифікаційних робіт, повідомила пресслужба "ЄС".

«Щоб не з’являлося у нас таке ІПСО як на Сумщині, коли якісь кадирівці нібито захопили наші села, треба будувати фортифікаційні споруди. Будувати не на папері і не саперними лопатами. А будувати справжньою, крутою українською технікою», – заявив експрезидент.

«Ми не просто купуємо техніку, ми є партнерами. Сьогодні ми перебуваємо саме на такому виробництві. Тут є те, що дуже чекають на фронті – це нові екскаватори, сучасні, потужні, українського виробництва. Коли ми започаткували цю програму із закупівлі техніки для будівництва фортифікаційних споруд, то шукали вживану закордоном. Вона потребувала багато часу та ресурсів для відновлення та ремонту. Тому наша команда ухвалила рішення, що купуватимемо нові екскаватори TDC в українського виробника», – показав Порошенко техніку, яка вже готується до відправки у війська.

Фото: eurosolidarity.org Будівельні машини виробляє українське підприємство

«Чому це так важливо? Іноземні тут лише двигун, силовий агрегат, частина електрообладнання. Тут дається робота більш ніж 30 національним виробникам», – говорить Порошенко.

«Ми домовилися і вдарили по руках, що весь обсяг виробництва, все, що вони можуть виготовити – ми отримаємо, ми уклали контракт і купуємо для будівництва фортифікаційних споруд, для наших інженерних, саперних підрозділів, для командування Сил підтримки, для наших артилерійських, десантних військ, для морпіхів – це наша спільна позиція», – говорить Порошенко.

Він розповів, що будівельна техніка спеціально переоснащується під військові потреби – приміром, вимикається подача звукового сигналу, щоб не демаскувати роботу наших воїнів.

«Коли ми приїжджаємо на фронт, хлопці кажуть – ще вчора у нас єдиним інструментом була саперна лопата. На сьогоднішній день це – найдефіцитніший товар», – говорить Порошенко.

Як розповів представник компанії, підписавши контракт, вдалося повністю завантажити потужності: «До кінця року ми законтрактовані. Для виробника це щастя – розуміти плани на своє виробництво».

Порошенко переконаний: інвестиції у вітчизняне виробництво це найкращий спосіб підтримувати і економіку, і армію. «Це – один з найбільших платників місцевих податків. Все це дає роботу за рахунок наших інвестицій. Це – та форма, за якою ми допомагаємо державі, а не просто купуємо. Спільно виробляємо комплекси «Ай-Петрі», спільно виробляємо комплекси «Посейдон», спільно виробляємо прально-душові, пересувні авторемонтні майстерні, пересувний шиномонтаж», – говорить Порошенко.