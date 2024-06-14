Байден не сподівається на швидку угоду між Ізраїлем та ХАМАСом

Зараз посередники працюють над усуненням розбіжностей між сторонами.

Президент США Джо Байден не сподівається, що угоду про припинення вогню у Смузі Гази укладуть найближчим часом, пише Associated Press.

Пропозиція, яку підтримують США та глобальна спільнота загалом, не отримала повне схвалення ні Ізраїлю, ні терористів ХАМАСу.

Байден розповів, що міжнародні лідери обговорювали припинення вогню на саміті “Групи семи” в Італії. Але на запитання журналістів, чи угода скоро буде досягнута, Байден відповів: “Ні”, додавши: “Я не втратив надії”.

Палестинське бойове угруповання відповіло на пропозицію цього тижня, запропонувавши зміни, які, за словами бойовиків, спрямовані на гарантування постійного припинення вогню та повного виведення ізраїльських військ із Гази. Пропозиція, оголошена Байденом, містить ці положення, але ХАМАС висловив побоювання, чи виконає їх Ізраїль. У Держдепартаменті США деякі з пропозицій терористів вважають нездійсненними.

Водночас радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заперечив те, що Ізраїль не повністю дотримується плану припинення вогню. За його словами, зараз посередники працюють над усуненням розбіжностей між сторонами.

Додамо, на ізраїльсько-ліванському кордоні бойовики “Хезболли” другий день поспіль запускали ракети та ударні безпілотники по ізраїльських військових постах у відповідь на вбивство старшого командира ісламістського угруповання. Вашингтон стурбований тим, що військові дії на кордоні країн можуть перерости у повномасштабну війну.