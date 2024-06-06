Іспанія хоче доєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю у суді ООН

Іспанія звернеться до Міжнародного суду ООН з проханням доєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців у Смузі Гази.
Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише Reuters.
“Ми робимо це через нашу відданість міжнародному праву, наше бажання підтримати суд у його роботі та зміцнити ООН, підтримуючи роль суду як найвищої юридичної особи в системі”, ‒ сказав міністр.
Втручання у справу можливе відповідно до статті 63 статуту Міжнародного суду.
Мадрид стане першим у ЄС, хто доєднався до позову африканської держави. У березні це зробила Ірландія. У квітні Колумбія та Лівія подали такий же запит, Єгипет ‒ у травні, а Мексика заявила, що хоче доєднатися до позову кілька днів тому.
Більше про суд ООН
Розташований у Гаазі, Міжнародний суд ООН (International Court of Justice) створили після Другої світової війни для вирішення суперечок між державами. Суд дає консультативні висновки з юридичних питань, на кшталь справи щодо Ізраїлю.
На відміну від Міжнародного кримінального суду, суд ООН не може переслідувати осіб за злочини надзвичайної тяжкості, такі як геноцид. Але його позиція має вагу в ООН та інших міжнародних установах.
- Південно-Африканська республіка подала до Міжнародного суду ООН торік у грудні.
- 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази.
- Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази, розпочатої у відповідь на атаку терористів 7 жовтня та захоплення ізраїльтян у заручники. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.
- Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.
- Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів".
- У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином.
- 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
- Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом. Терористів звинувачують у вбивствах, взятті заручників, зґвалтуванні, тортурах та інших злочинах.
- Однак ордер ще можуть не видати – це вирішуватиме колегія суддів. Якщо ордер видадуть, то ізраїльські очільники опиняться в компанії Путіна, якого МКС теж хоче заарештувати.