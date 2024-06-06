Іспанія хоче доєднатися до позову ПАР проти Ізраїлю у суді ООН

Іспанія звернеться до Міжнародного суду ООН з проханням доєднатися до справи Південної Африки проти Ізраїлю щодо геноциду палестинців у Смузі Гази.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише Reuters.

“Ми робимо це через нашу відданість міжнародному праву, наше бажання підтримати суд у його роботі та зміцнити ООН, підтримуючи роль суду як найвищої юридичної особи в системі”, ‒ сказав міністр.

Втручання у справу можливе відповідно до статті 63 статуту Міжнародного суду.

Мадрид стане першим у ЄС, хто доєднався до позову африканської держави. У березні це зробила Ірландія. У квітні Колумбія та Лівія подали такий же запит, Єгипет ‒ у травні, а Мексика заявила, що хоче доєднатися до позову кілька днів тому.

Більше про суд ООН

Розташований у Гаазі, Міжнародний суд ООН (International Court of Justice) створили після Другої світової війни для вирішення суперечок між державами. Суд дає консультативні висновки з юридичних питань, на кшталь справи щодо Ізраїлю.

На відміну від Міжнародного кримінального суду, суд ООН не може переслідувати осіб за злочини надзвичайної тяжкості, такі як геноцид. Але його позиція має вагу в ООН та інших міжнародних установах.