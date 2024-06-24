Ізраїль приймає запрошення ЄС обговорити двосторонні відносини, але з умовами (оновлено)

Єрусалим погодився взяти участь у засіданні Ради асоціації ЄС-Ізраїль щодо його двосторонніх відносин з Європейським Союзом, пишуть Euronews з посиланням на джерела.

Водночас Ізраїлю заперечує, аби зустріч скликали спеціально для вирішення ситуації у Смузі Гази.

Минулого тижня Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель запросив на цю зустріч міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца. Ще перед цим міністри закордонних справ ЄС домовилися скликати зустріч для обговорення дотримання Ізраїлем своїх зобов’язань щодо прав людини, дотримання яких передбачено Угодою про асоціацію між блоком та Ізраїлем, пише інформаційне агентство Анадолу. Якщо буде встановлено, що Ізраїль порушує свої зобов'язання, Мадрид і Дублін запропонували вжити відповідних заходів.

20 червня посол Ізраїлю в ЄС і НАТО Хаїм Регев надіслав лист, у якому погодився на проведення зустрічі. Однак у листі не йдеться ні про конкретні питання порядку денного, ні про період чи дату, коли зустріч може відбутися.

Наприкінці травня Боррель оголосив, що закличе Ізраїль якнайшвидше обговорити “ситуацію в Газі". Він також зазначив, що зустріч дасть можливість обговорити з урядом Беньяміна Нетаньягу дотримання ним нещодавнього рішення Міжнародного суду ООН, який зобов’язав Ізраїль припинити військовий наступ на місто Рафах.