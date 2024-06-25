Макрон заявив, що перемога екстремістів обернеться для Франції "громадянською війною"

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю застеріг співгромадян від голосування за правих чи лівих екстремістів під час прийдешніх дострокових парламентських виборів. На думку глави держави, успіх цих партій може призвести аж до громадянської війни в країні.

Як пише The Guardian, свою думку політик пояснив тим, що як праворадикальне "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, так і крайні ліві з "Нового популярного фронту" пропагують "стигматизацію та розділення у суспільстві". Макрон переконаний, що обидві політичні сили здатні розпочати війну з тими, хто не поділяє їхні цінності.

Лідер праворадикалів Жордан Барделла у відповідь заявив, що президент Франції "не повинен казати такі речі". Представник протилежного табору Жан-Люк Меленшон порадив не говорити про суспільні заворушення "тому, хто сам їх провокує - як це сталося у Новій Каледонії".