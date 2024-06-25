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Макрон заявив, що перемога екстремістів обернеться для Франції "громадянською війною"

Президент озвучив негативні очікування від політики крайніх правих та крайніх лівих. 

Макрон заявив, що перемога екстремістів обернеться для Франції "громадянською війною"
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю застеріг співгромадян від голосування за правих чи лівих екстремістів під час прийдешніх дострокових парламентських виборів. На думку глави держави, успіх цих партій може призвести аж до громадянської війни в країні.

Як пише The Guardian, свою думку політик пояснив тим, що як праворадикальне "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, так і крайні ліві з "Нового популярного фронту" пропагують "стигматизацію та розділення у суспільстві". Макрон переконаний, що обидві політичні сили здатні розпочати війну з тими, хто не поділяє їхні цінності.

Лідер праворадикалів Жордан Барделла у відповідь заявив, що президент Франції "не повинен казати такі речі". Представник протилежного табору Жан-Люк Меленшон порадив не говорити про суспільні заворушення "тому, хто сам їх провокує - як це сталося у Новій Каледонії".

  • Французи обиратимуть новий склад парламенту 30 червня та 7 липня. Соціологи пророкують перемогу ультраправому "Національному об'єднанню".
  • Їхній лідер Жордан Барделла хоче здобути абсолютну більшість - інакше погрожує не погоджуватися на посаду прем'єр-міністра.
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