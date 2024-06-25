Адвокати Гантера Байдена вимагають анулювати його засудження

Юристи, які захищають у суді інтереси Гантера Байдена, вимагають визнання недійсним процесу, за підсумками якого сина президента США було названо присяжними винним у незаконному володінні зброєю.

Як пише Reuters, адвокати хочуть перегляду не самого вироку, а всієї справи. Своє клопотання вони обґрунтовують нібито знайденою процедурною помилкою.

Йдеться про те, що після подання невдалих апеляцій на сам початок процесу суд не дочекався офіційного письмового дозволу від вищої інстанції на проведення засідань. Захист вважає, що це підстава для того, щоб усі етапи розгляду звинувачень були проведені заново.