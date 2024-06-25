Італійська Флоренція вперше обрала мером жінку

Згідно з підсумками виборів мера італійської Флоренції, місто вперше в його історії очолюватиме жінка. Перемогу здобула представниця Демократичної партії Сара Фунаро.

За повідомленням BBC, політикиня отримала понад 60% голосів. Її опонент, колишній директор легендарної Галереї Уфіцці Ейке Шмідт, мав підтримку 39% містян. Він позиціонувався як кандидат від урядової правої коаліції.

Сара Фунаро є онукою Пьєро Баргелліні - мера Флоренції у 1966 році, коли місто постраждало від сильної повені. Саме своєму діду новоспечена голова міста присвятила перемогу на виборах.

Загалом місцеве волевиявлення було не надто успішним для керівної коаліції ультраправих прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні. Окрім Флоренції, її однопартійці зазнали поразки ще у чотирьох регіональних центрах - Бергамо, Барі, Перуджі та Кальярі.