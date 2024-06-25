США можуть оголосити пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Очікується, що майбутня поставка включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Сполучені Штати Америки можуть найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 150 мільйонів доларів.

Про це із посиланням на двох високопосадовців пише АР.

Пакет включатиме протитанкову зброю, стрілецьку зброю та гранати, а також затребувані 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

Очікується, що пакет міститиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Проте один із офіційних осіб США заявив, що не може сказати, чи включає цей пакет допомоги боєприпаси ATACMS, але уточнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Зазначається, що боєприпаси США візьмуть взяті із існуючих запасів, призначених для допомоги українським силам відбити посилені російські атаки.