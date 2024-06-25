США можуть оголосити пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Сполучені Штати Америки можуть найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 150 мільйонів доларів.
Про це із посиланням на двох високопосадовців пише АР.
Пакет включатиме протитанкову зброю, стрілецьку зброю та гранати, а також затребувані 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.
Очікується, що пакет міститиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Проте один із офіційних осіб США заявив, що не може сказати, чи включає цей пакет допомоги боєприпаси ATACMS, але уточнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.
Зазначається, що боєприпаси США візьмуть взяті із існуючих запасів, призначених для допомоги українським силам відбити посилені російські атаки.
- Пентагон пояснив, чому лише тепер Україні надали пріоритет у постачанні ракет до Patriot і NASAMS. На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватися швидше.
- Перед цим Білий дім повідомив про пріоритет України перед іншими державами при постачанні зенітних ракет.
- Також Україна пріоритетно отримуватиме ракети до комплексів NASAMS.
- Посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що Вашингтон змінив послідовність постачань раніше замовлених багатьма країнами перехоплювачів до систем Patriot у межах програми Іноземних військових продажів (FMS), щоб ракети, які зараз сходять з конвеєра, були надані Києву.
- У січні цього року коаліція країн НАТО розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.