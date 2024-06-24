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Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів

Лісовий додав, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми.

Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів про нові правила вступу на аспірантуру у 2024 році, оскільки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку.

Як ідеться в дописі міністра у фейсбуці, серед нововведень:

  • залишають єдиний вступний іспит;
  • прохідний бал в частині тесту загальної навчальної компетентності становитиме 160 і є обовʼязковим для допуску до вступних випробувань закладу чи установи;
  • іноземна мова обовʼязкова для вступу до магістратури, але не обовʼязкова для допуску до вступу до аспірантури;
  • вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку;
  • Міносвіти зробить пріоритетною денну форму. Кількість місць на бюджеті зросте з 3 200 до 7 000. 

Керівник Міносвіти розповів, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (бюджет і контракт) вступали близько 7-8 тисяч осіб на підставі іспитів безпосередньо у закладах вищої освіти і наукових установах. 

"Цього року ми запровадили обов’язковий тест для вступу до аспірантури — ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри. І ось, у 2024, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів", - заявив Лісовий.

Міністр наголосив, що "система освіти стала такою «дірою» для ухилянства" і це свідчить про "симптоми її занедбаності", тому зараз відомство почало комплексну трансформацію. 

Лісовий також закликав про всі факти фіктивного навчання повідомляти до правоохоронних органів.

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