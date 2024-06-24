Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини домігся, аби важко пораненого бійця, що перебуває в комі, визнали непридатним до військової служби.

Як розповів Дмитро Лубінець, воїн отримав тяжкі поранення наприкінці серпня 2022 року. За допомогою волонтерів його направили на лікування за кордон, а після повернення він проходить реабілітацію у медичному закладі на Львівщині.

Омбудсман підкреслив, що довгий час боєць перебуває в апалічному стані (пильнуюча (чуйна) кома – це комплекс психоневрологічних розладів, що проявляється як повна втрата пізнавальних функцій кори головного мозку при збереженні інших основних вегетативних функцій). При цьому оборонцю не надавалися висновок про придатність/непридатність до військової служби від військово-лікарської комісії.

"І тільки за сприяння Офісу Омбудсмана вдалося забезпечити отримання військовим рішення ВЛК про непридатність до військової служби", - наголосив Лубінець.

Крім того, у бійця виникли проблеми щодо організації проведення медико-соціальної експертизи, яка є необхідною для встановлення ступеня інвалідності. Офіс омбудсмана домігся, аби МСЕК розглянула всі документи і ухвалила заочне рішення про встановлення І групи інвалідності пожиттєво з постійним стороннім доглядом.