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Зеленський назвав головне завдання нового керівника УДО: в установі повинні праювати тільки патріоти

Президент наголосив на необхідності трансформації управління. 

Зеленський назвав головне завдання нового керівника УДО: в установі повинні праювати тільки патріоти
Володимир Зеленський і Олексій Морозов
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський предствив нового керівника Управління державної охорони України полковника Олексія Морозова і наголосив, що його головним завданням є "забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною".

Про це Зеленський написав у телеграмі. 

Президент додав, що установа потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу. 

"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом – без радянщини", – наголосив президент.

Також потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління. 

Крім цього, потрібне вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління, а на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

"І, звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", – додав глава держави.

У свою чергу Олексій Морозов сказав, що виправдає довіру президента діями, а не промовами. Також він попросив присутніх підтримати трансформацію Управління, зокрема реалізацію ініціатив, які він запропонує.

  • 21 червня Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. 
  • Перед цим, 9 травня президент звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя після того, як СБУ затримала двох полковників УДО, які входили до агентурної мережі ФСБ і мали на меті ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
  • 4 травня російські агенти планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника.
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