Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.

Про це йдеться в указі №361/2024 на сайті глави держави.

"Призначити МОРОЗОВА Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", – зазначено у тексті документа.

Датований указ 21 червня 2024 року.

9 травня Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України Сергія Рудя після того, як СБУ затримала двох полковників УДО, які входили до агентурної мережі ФСБ і мали на меті ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Першого підозрюваного, полковника УДО Андрія Гука, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував свого колегу, полковника Олександра Деркача.

4 травня російські агенти планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника.