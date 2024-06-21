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Нафтобази, склад Shahed-ів і військове обладнання: Генштаб підтвердив ураження цілей в Криму і Росії

Захисники били по ворожих цілях дві ночі поспіль. 

Нафтобази, склад Shahed-ів і військове обладнання: Генштаб підтвердив ураження цілей в Криму і Росії
Фото: скріншот

Сили оборони України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в Росії. Про це повідомили в Генштабі.

У ніч на 20 червня підрозділи Збройних Сил України та Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська" в Республіці Адигея. В районі нафтобази пролунали щонайменше п'ять вибухів.

"Підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області. Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами", – повідомили в Генштабі.

У ніч на 21 червня БпЛА атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Окрім цього, військові завдали ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. 

Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

"Також, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування «Shahed-136/Герань-2», навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією", – додали в повідомленні.

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