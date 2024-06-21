Головне за ніч та ранок п’ятниці, 21 червня: 149 боєзіткнень, удари по Селидовому, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень за добу , бої на Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, інцидент із колишнім військовослужбовцем у Дніпрі.

У ніч на п'ятницю, 21 червня, російська армія вдарила по українцях з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

ППО вдалося збити всі чотири ракети, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – написав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби росіяни завдали одного масованого ракетного удару зі застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаударів (із 70 КАБами), провели понад 3000 обстрілів (99 із реактивними системами залпового вогню). За добу було 149 бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.

"На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку – вже традиційно найгарячіше", – повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Тут захисники відбивали 53 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів, 54 ворожих артилерійських системи та 2 засоби ППО. Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали близько 531 980 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці окупанти вдарили КАБом по Селидовому на Донеччині, внаслідок чого 2 людини загинули і 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль”, написав Філашкін.

Він зазначив, що ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, – евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

Поліція Дніпропетровщини на своїй сторінці у Facebook заявила про відкриття двох кримінальних проваджень щодо побиття в обласному центрі колишнього військовослужбовця.

Інцидент стався вдень 20 червня, коли 33-річний чоловік прогулювався середмістям із дитиною у візочку. Невідомі у балаклавах та камуфляжі після словесної суперечки накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. Зловмисникам інкримінують умисне завдання легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.

Спецпідрозділ "Кракен" у Telegram підтвердив, що постраждалим є їхній колишній службовець. Як пишуть у мережі, йдеться про Дмитра Павлова з позивним "Син".

У російському Єйську внаслідок атаки БпЛА сталося масштабне займання. За повідомленням місцевих жителів, пролунало кілька сильних вибухів, після чого розпочалася пожежа.

У цьому населеному пункті розміщено військовий аеродром, з якого окупанти регулярно здійснюють атаки по території України. Наразі невідомо, чи влучили дрони саме в цей об'єкт.

Влада Краснодарського краю підтвердила атаку безпілотників одразу у трьох муніципалітетах. У соцмережах пишуть про можливе ураження нафтопереробної інфраструктури та ТЕЦ.

Також про вибухи і роботу ворожої ППО повідомляли у сусідній до Кубані Адигеї та у Волгограді.

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