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Вранці окупанти вдарили КАБом по Селидовому на Донеччині. 2 людини загинули і 3 поранено

Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль.

Вранці окупанти вдарили КАБом по Селидовому на Донеччині. 2 людини загинули і 3 поранено
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

Сьогодні вранці окупанти вдарили КАБом по Селидовому на Донеччині, внаслідок чого 2 людини загинули і 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль”, написав Філашкін.

Він зазначив, що ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, – евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

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