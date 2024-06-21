Сьогодні вранці окупанти вдарили КАБом по Селидовому на Донеччині, внаслідок чого 2 людини загинули і 3 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу – в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль”, написав Філашкін.

Він зазначив, що ворог продовжує щодня цілеспрямовано бити по мирним жителям Донеччини. В таких умовах найкраще, що можна зробити, – евакуюватися і не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.