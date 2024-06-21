На Львівщині судитимуть правоохоронця, який переправляв чоловіків через кордон під виглядом водіїв

Завершили досудове розслідування щодо правоохоронця із Львівщини, який організував канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили у ДБР.

Викрили цю схему у січні 2024 року. Чоловік із 2022 року працював у правоохоронному органі, однак продовжував керувати підприємством, яке заснував кількома роками раніше. Отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, він вирішив ще й заробляти на переправленні «ухилянтів».

Правоохоронець підшуковував охочих потрапити за кордон, реєстрував їх у системі «Шлях» як водіїв свого підприємства й ті «законно» потрапляли на територію країн Євросоюзу. Вартість такої «послуги» стартувала від 5 тис. доларів США.Із березня по серпень 2023 року щонайменше 5 таких «водіїв» підприємства, які нібито мали доставити в Україну гуманітарну допомогу, виїхали до Європи та не повернулися.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також його відсторонили від займаної посади та перевели в розпорядження начальника правоохоронного органу.