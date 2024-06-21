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На Львівщині судитимуть правоохоронця, який переправляв чоловіків через кордон під виглядом водіїв

Вартість такої «послуги» стартувала від 5 тис. доларів США.

На Львівщині судитимуть правоохоронця, який переправляв чоловіків через кордон під виглядом водіїв
Правоохоронець переправляв чоловіків за кордон
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування щодо правоохоронця із Львівщини, який організував канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомили у ДБР.

Викрили цю схему у січні 2024 року. Чоловік із 2022 року працював у правоохоронному органі, однак продовжував керувати підприємством, яке заснував кількома роками раніше. Отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, він вирішив ще й заробляти на переправленні «ухилянтів».

Правоохоронець підшуковував охочих потрапити за кордон, реєстрував їх у системі «Шлях» як водіїв свого підприємства й ті «законно» потрапляли на територію країн Євросоюзу. Вартість такої «послуги» стартувала від 5 тис. доларів США.Із березня по серпень 2023 року щонайменше 5 таких «водіїв» підприємства, які нібито мали доставити в Україну гуманітарну допомогу, виїхали до Європи та не повернулися.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Також його відсторонили від займаної посади та перевели в розпорядження начальника правоохоронного органу.

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