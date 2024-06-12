Судитимуть правоохоронців, які переправляли чоловіків-нелегалів через кордон

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Бюро, посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів.

В одному з епізодів, "клієнт" на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця – прикордоннику, після чого був оформлений ніби як "особа з інвалідністю за наявності посвідчення". При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав.

Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тис. доларів безпосередньо перед виїздом. 2 тис. доларів після виїзду за кордон мала вже передати довірена особа.

Фігуранта було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів.

"Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили у ДБР.