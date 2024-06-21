Три евакуйовані з Сумщини птахи нанду отримали нову домівку в київському зоопарку, повідомляє КМДА.

“Після тримісячної реабілітації, до природного вольєра вийшли три птахи нанду, яких урятували з постраждалих територій Сумщини. Для комфорту нових мешканців у вольєрі є кам’яниста гряда з водоспадом, дерев’яні колоди, ставок, тіньовий навіс від сонця та навіс від негоди із солом’яними матрацами”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що побачити врятованих нанду в компанії гуанако можна наприкінці копитного ряду біля вольєра капібар.

Центральні квиткові каси зоопарку працюють:

у понеділок – із 12:00 до 17:00;з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.