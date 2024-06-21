Російські військові вперше застосували на фронті нову авіабомбу ФАБ-3000, – ISW

Російські війська застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК), пише американський Інститут вивчення війни.

Зазначається, що окупанти завдали удару новою бомбою по українських позиціях у Харківській області. Ця бомба має високий руйнівний потенціал, якщо російські сили продовжуватимуть мати можливість використовувати таку зброю без стримувань.

Російські джерела публікують кадри застосування ФАБ-3000 в Липцях Харківської області 20 червня. Водночас бомба впала поруч з наміченою ціллю.

У березні цього року колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу казав про плани серійного виробництва ФАБ-3000 М-54. Водночас вага та загальні розміри ускладнюють запуск бомби.

У Повітряних силах ЗСУ вже прокоментували опубліковане росіянами відео.

"Необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це саме був за тип боєприпасу. ФАБ-3000 – це досі рідкий такий випадок. Ймовірно, якщо експертиза все ж таки підтвердить, то це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", – сказав в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Ілля Євлаш.