Джерела: СБУ спільно з ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "шахедів" та трьох НПЗ у Краснодарському краї

БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 (головному фото) у польоті під час навчань.

Бійці СБУ спільно із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох ворожих нафтопереробних заводах у Краснодарському краї. Про це LB.ua повідомили поінформовані співрозмовники.

У ніч на 21 червня СБУ провела дві успішні спецоперації. Спочатку в рамках спільної реалізації із ракетними військами та Військово-морськими силами ЗСУ вибухав полігон 167-го навчального центру у Єйську, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди".

Там розташований склад іранських дронів, а в казармах проживають їхні оператори.

Згодом дрони СБУ спільно з силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це – ключові заводи південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів чорноморського флоту. Ураження цих НПЗ значно ускладнить логістику постачання мазуту – зробить її дорожчою та довшою, оскільки його доведеться доставляти з інших НПЗ.

Співрозмовник повідомив, що атаки відбуваються на військові об‘єкти та підприємства, які є частиною російського ВПК і працюють на війну проти України.