"Інтерфакс-Україна: у вівторок мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС

Текст угоди про гарантії безпеки між Україною і Євросоюзом має затвердити у вівторок, 25 червня, Рада ЄС із загальних питань, що засідатиме у Люксембурзі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Дипломат сказав, що міжурядову конференцію між Україною та ЄС проведуть раніше. "... Тому що формальне затвердження цієї угоди буде завтра (у вівторок) у межах Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі", - сказав посадовець.