Євросоюз і Україна підпишуть безпекову угоду 26 червня, — ЗМІ

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

Зеленський підпише безпекову угоду з Євросоюзом 26 червня. Текст уже узгоджений. Також Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє DW з посиланням на анонімного високопосадовця блоку.

За словами чиновника,сторони вже погодили текст договору — на це знадобилося кілька місяців.

Документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії за її агресію в Україні.

Як пише видання, глави МЗС країн ЄС зберуться на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються главою МЗС України Дмитром Кулебою по відеозв'язку.

"Надання Україні озброєнь — наш головний пріоритет", — зазначив високопоставлений чиновник.

11 травня посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Зазначалося, що угоду можуть підписати не пізніше початку липня.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна