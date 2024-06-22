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Євросоюз і Україна підпишуть безпекову угоду 26 червня, — ЗМІ

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

Євросоюз і Україна підпишуть безпекову угоду 26 червня, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Зеленський підпише безпекову угоду з Євросоюзом 26 червня. Текст уже узгоджений. Також Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє DW з посиланням на анонімного високопосадовця блоку.

За словами чиновника,сторони вже погодили текст договору — на це знадобилося кілька місяців. 

Документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським. У договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Також наступного тижня Євросоюз має затвердити 14-й пакет санкцій проти Росії за її агресію в Україні. 

Як пише видання, глави МЗС країн ЄС зберуться на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються главою МЗС України Дмитром Кулебою по відеозв'язку. 

"Надання Україні озброєнь — наш головний пріоритет", — зазначив високопоставлений чиновник. 

11 травня посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Зазначалося, що угоду можуть підписати не пізніше початку липня.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

  • За дорученням Володимира Зеленського навесні 2022-го створили Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір. 
  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. 
  • У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. До декларації загалом приєдналися 32 держави. Поступово Україна укладає з країнами двосторонні безпекові угоди. Вже є такі угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та декілька іншими країнами. 
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