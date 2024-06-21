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Проросійський уряд Словаччини звинувачує своїх попередників у зраді через передачу Україні усіх своїх винищувачів, – Bloomberg

Попередній уряд звинувачують у тому, що країну залишили без ППО після передачі всіх своїх 13 літаків МіГ-29 в Україну.

Проросійський уряд Словаччини звинувачує своїх попередників у зраді через передачу Україні усіх своїх винищувачів, – Bloomberg
ексміністр оборони Ярослав Надь
Фото: Словацькі ЗМІ

Дружній до Росії уряд Словаччини звинуватив своїх попередників в державній зраді та зловживанні службовим становищем через військову допомогу, надіслану Україні, пише Bloomberg. 

Міністерство оборони ініціювало відкриття кримінальної справи проти попереднього уряду, зокрема проти колишнього міністра оборони Ярослава Надя, заявивши, що тимчасовий кабінет міністрів не мав права приймати таке принципове рішення, яке залишило Словаччину без ППО після того, як вона направила всі свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Києву після повернення до влади минулого року. Попередня адміністрація на чолі з Едуардом Хегером, вірним союзником Києва в опорі російській агресії, не змогла отримати вотум довіри в парламенті і була тимчасовою ще до того, як вирішила відправити військові літаки в Україну.

«Я особисто вважаю, що Ярослав Надь — зрадник, і йому не повинно це зійти з рук», — заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер журналістам у Братиславі в п’ятницю.

Надь захистив рішення надати Україні МіГ як «юридично обґрунтоване», оскільки воно ґрунтувалося на правовому аналізі та колективному схваленні уряду. Його союзники кажуть, що кримінальна заява є частиною гібридної війни, що походить з Росії.

Зазначимо, весною минулого року Словаччина передала Україні всі свої винищувачі МіГ – це 13 літаків. В березні українці отримали чотири літаки, у квітні – решту девʼять. Словаччина погодилася передати Україні свої МіГи після аналогічного рішення Польщі.

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