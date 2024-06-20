Директор НАБУ відмовився брати участь у засіданні комітету Ради. Там кажуть, що спершу він був згоден

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що його "передчасно" запросили на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради стосовно витоку даних з бюро.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що голові комітету Анастасії Радіній "добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)". Тому він вважає публічне обговорення досудового розслідування до його завершення передчасним.

Кривонос вважає недопустимим "обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка".

Директор НАБУ запевнив, що публічно проінформує про результати досудового слідства та трьох службових розслідувань.

Анастасія Радіна повідомила, що "з подивом" прочитала допис про відмову Кривоноса брати участь у засіданні, посилаючись на таємницю досудового слідства.

"Запрошення на це засідання пан Кривонос отримав 12 червня. Ще позавчора у особистому листуванні пан Кривонос підтвердив мені готовність до публічного засідання. Ще учора НАБУ в робочому режимі підтвердило співробітникам секретаріату комітету участь пана Кривоноса у запланованому засіданні", – сказала вона.

Радіна повідомила, що питання, які вона планувала поставити на засіданні, не стосуються безпосередньо досудового слідства.

Нардепка припускає, що відмова Кривоноса може бути пов'язаною з новим розслідуванням УП про обшуки, які не відбулися в керівника "Нафтогазу" Чернишова. Кривонос у цьому розслідуванні фігурує.

Контекст

22 травня в медіа з'явилася інформація, що співробітники Національної поліції та Спеціалізованої антикорпрокуратури влаштували обшуки за місцем проживання співробітника НАБУ. В САП підтвердили обшуки та уточнили, що вони стосуються розголошення інформації оперативно-розшукової діяльності, тобто зливу даних. При цьому в прокуратурі заявили, що залучили до обшуку Національну поліцію "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ".

Журналісти УП з'ясували, що справа стосується зливу даних стосовно Юрія Голика – ідеолога "Великого будівництва".

Наступного дня в НАБУ заявили, що в них "було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування" і що вони почали досудове слідство стосовно можливого витоку даних.

24 травня у зв'язку з розслідуванням зливу даних від службових обов'язків усунули Гізо Углаву – першого заступника директора НАБУ. До того, як Кривонос очолив Бюро, він був в.о. директора. Того ж дня САП і НАБУ оприлюднили спільну заяву про виток даних.

11 червня Кривонос повідомив, що по справі про виток даних ведуть досудове розслідування і два службових. Він також звинуватив Центр протидії корупції в тиску на нього. У ЦПК через декілька годин після публікації опублікували адресоване Кривоносу звернення, де вказали, що "як директор НАБУ, ви маєте діяти за законом. І от як вказує діяти Закон «Про НАБУ» у таких ситуаціях – кадрові рішення приймаються на підставі висновку СЛУЖБОВОГО розслідування в рамках дисциплінарної процедури, а не на підставі результатів досудового розслідування".