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В Україну прибув заступник держсекретаря США

Серед іншого, Джон Басс обговорить з українськими колегами питання протидії російській агресії.

В Україну прибув заступник держсекретаря США
Джон Басс і Бріджит Брінк
Фото: Twitter/Бріджит Брінк

Сьогодні, 21 червня, до столиці України прибув заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомляє посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Приємно знову вітати Джона Басса в Києві, де він має зустрітися з колегами з уряду України та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу непохитну відданість Україні в її боротьбі з незаконною агресією Росії”, – написала Брінк.

Зазначимо, нещодавно видання Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що між Україною та США зростає напруга. Сполучені Штати вважають, що Україна недостатньо бореться з корупцією. Видання стверджує, що ця ситуація ставить під загрозу додаткову економічну та військову допомогу Україні. А остання зустріч Блінкена та Зеленського була напруженою через заклики держсекретаря США посилити боротьбу з корупцією.

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