Антикорупційний комітет ВР готує виїзне засідання в НАБУ: у зв'язку з відомою директора бюро прийти до них

Дата ще не визначена.

Антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив провести виїзне засідання в Національному антикорупційному бюро. Рішення ухвалили у зв'язку з відмовою директора НАБУ Семена Кривоноса прийти на комітетське засідання.

Дата і час засідання ще невідомі. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

"Як повідомила голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, важливо забезпечити на виїзному засіданні участь журналістів та міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.