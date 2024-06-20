Антикорупційний комітет ВР готує виїзне засідання в НАБУ: у зв'язку з відомою директора бюро прийти до них

Антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив провести виїзне засідання в Національному антикорупційному бюро. Рішення ухвалили у зв'язку з відмовою директора НАБУ Семена Кривоноса прийти на комітетське засідання.
Дата і час засідання ще невідомі. Про це повідомили в Центрі протидії корупції.
"Як повідомила голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, важливо забезпечити на виїзному засіданні участь журналістів та міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.
- Антикорупційний комітет запросив Кривоноса на засідання у зв'язку зі зливом даних із НАБУ. Сьогодні директор Бюро сказав, що вважає запрошення до нардепів "передчасним", бо спершу хоче дочекатися результатів досудового розслідування та трьох службових розслідувань.
- Радіна на це відповіла, що Кривонос раніше дав згоду прийти на засідання комітету, і пов'язала його відмову зі свіжим розслідуванням УП, в якому фігурує директор НАБУ. В розслідуванні йдеться про візити керівника "Нафтогазу" Чернишова до НАБУ і те, що в нього нібито мали провести обшуки, але не провели.