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Єрмак: неправда, що деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, Але є ті, хто потребує консультацій

Комюніке відкрите для приєднання. 

Єрмак: неправда, що деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, Але є ті, хто потребує консультацій
Президент України Володимир Зеленський під час перерви на пленарному засіданні Саміту миру, 16 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Коментарі щодо першого Глобального саміту миру, що відбувся минулими вихідними в Швейцарії, були неоднозначними, оскільки деякі країни не підписали фінальне комюніке

Однак неправда, що певні країни підписали, а потім відкликали свою заяву. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав у розмові з газетою Paris Match.

"Просто деякі країни потребують більше консультацій, але вони будуть. Тоді більше країн приєднаються до процесу в майбутньому", – вважає він.

Єрмак додав, що участь в саміті сама по собі була зобов'язанням щодо територіальної цілісності і поваги до міжнародного права. Україна мала на меті зібрати разом якомога більш країн, і вона цього досягла.

"Глобальний Південь, Африку, Азію та Латинську Америку важче мобілізувати. Є питання щодо Китаю, який не був присутній", – сказав він.

  • 16 червня, у заключний день саміту миру, до комюніке приєдналися близько 80 країн та організацій. Серед тих, хто був на саміті, але не приєднався, були переважно африканські та близькосхідні країни. Список тих, хто підтримав комюніке, опублікував швейцарський уряд, але в потім у ньому були зміни: з нього зникли Руанда та Ірак, також медіа писали, що в ньому була Йорданія, але потім її виключили.
  • Водночас деякі країни, які не брали участі в саміті, приєдналися до комюніке: Антигуа і Барбуда та Замбія. Також приєднався Вселенський патріархат. 
  • У комюніке були враховані принципові для України позиції, зокрема недопустимість загроз використання ядерної зброї.
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