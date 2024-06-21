Єрмак: неправда, що деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру, Але є ті, хто потребує консультацій

Президент України Володимир Зеленський під час перерви на пленарному засіданні Саміту миру, 16 червня 2024 року.

Коментарі щодо першого Глобального саміту миру, що відбувся минулими вихідними в Швейцарії, були неоднозначними, оскільки деякі країни не підписали фінальне комюніке.

Однак неправда, що певні країни підписали, а потім відкликали свою заяву. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав у розмові з газетою Paris Match.

"Просто деякі країни потребують більше консультацій, але вони будуть. Тоді більше країн приєднаються до процесу в майбутньому", – вважає він.

Єрмак додав, що участь в саміті сама по собі була зобов'язанням щодо територіальної цілісності і поваги до міжнародного права. Україна мала на меті зібрати разом якомога більш країн, і вона цього досягла.

"Глобальний Південь, Африку, Азію та Латинську Америку важче мобілізувати. Є питання щодо Китаю, який не був присутній", – сказав він.