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До комюніке Саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. 

До комюніке Саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови
Володимир Зеленський на Саміті миру
Фото: EPA/UPG

До комюніке Глобального саміту миру приєдналися ще дві країни. Це Барбадос і Маршалові острови.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру", – написав Зеленський. 

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру.

Як зазначив глава держави, Україна продовжує працювати над тим, щоб кількість підписів зростала. 

"Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий", – зазначив президент.

Він додав, що наша країна цінує партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися у розробці бачення справедливого миру для України та всіх націй світу. 

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", – додав Зеленський.

  • Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих. 
  • Зі 101 країни і організації, що брали участь, до комюніке приєдналася більшість – близько 80. Згодом Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Також свій підпис відкликала Руанда. Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат. Також приєдналися Антигуа і Барбуда та Організація американських держав. Тривають переговори з Індією. 
  • Пізніше до комюніке Глобального саміту миру приєдналася ще одна країна – Замбія.
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