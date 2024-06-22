До комюніке Саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру.

До комюніке Глобального саміту миру приєдналися ще дві країни. Це Барбадос і Маршалові острови.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру", – написав Зеленський.

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру.

Як зазначив глава держави, Україна продовжує працювати над тим, щоб кількість підписів зростала.

"Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий", – зазначив президент.

Він додав, що наша країна цінує партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися у розробці бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", – додав Зеленський.