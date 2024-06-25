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УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)

Чинне законодавство передбачає оновлення даних до 16 липня. 

Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми. 

Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела, однак згодом журналісти уточнили, що міністерство передумало.

"Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому стверджується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024", – повідомили журналісти. 

Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних. 

Фото: УП

  • Поки що військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня – протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.
  • Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку "Резерв+".
  • Докладно про це читайте в матеріалі "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів". 
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