УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)

Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми.
Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела, однак згодом журналісти уточнили, що міністерство передумало.
"Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому стверджується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024", – повідомили журналісти.
Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних.
- Поки що військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня – протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.
- Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку "Резерв+".
- Докладно про це читайте в матеріалі "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".