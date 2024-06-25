УП: Міноборони передумало підтримувати збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних (уточнено)

Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів, але потім вирішило залишити їх попередніми.

Відповідний законопроєкт створили народні депутати. Про підтримку цієї пропозиції з боку Міноборони повідомили його співавтор Володимир Ар'єв та УП з посиланням на джерела, однак згодом журналісти уточнили, що міністерство передумало.

"Пізніше в розпорядженні УП опинився лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, в якому стверджується, що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів, крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024", – повідомили журналісти.

Ар'єв опублікував лист від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому йдеться про підтримку законопроєкту про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Фото: УП