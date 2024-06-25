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Російська армія вдарила по багатоповерховому будинку в Херсоні

Під російськими обстрілами опинився Дніпровський район Херсона.

Російська армія вдарила по багатоповерховому будинку в Херсоні
обстріл Херсона
Фото: скріншот з відео

Російські війська вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпровському райні Херсона. Поранений місцевий житель.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На момент обстрілу багатоповерхівки постраждалий 72-річний чоловік перебував у своїй квартирі. Лікарі діагностували у нього контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травми, написано у дописі. 

Травмованого госпіталізували у стані середньої тяжкості, додали в ОВА.

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