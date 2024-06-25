Російська армія вдарила по багатоповерховому будинку в Херсоні

Російські війська вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпровському райні Херсона. Поранений місцевий житель.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На момент обстрілу багатоповерхівки постраждалий 72-річний чоловік перебував у своїй квартирі. Лікарі діагностували у нього контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травми, написано у дописі.

Травмованого госпіталізували у стані середньої тяжкості, додали в ОВА.