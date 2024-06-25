​У Києві п'яний водій тікав від поліції і на смерть збив пішохода

Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Повідомлено про підозру 62-річному водію, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив пішохода в Києві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

ДТП сталася 23 червня 2024 року, приблизно о 21 годині на вулиці Данила Щербаківського. За попередніми даними, водій "Toyota Land Cruiser" рухався з перевищенням швидкості та проїхав на забороняючий сигнал світлофору.

Порушення зафіксували патрульні і почали його наздоганяти. Однак, на вимогу працівників поліції водій не зупинився і продовжив рух.

"Тікаючи від поліцейських, водій скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. В результаті даної ДТП від отриманих травм пішохід загинув на місці. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" зафіксував у нього 1,08 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

