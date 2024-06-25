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​У Києві п'яний водій тікав від поліції і на смерть збив пішохода

Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

​У Києві п'яний водій тікав від поліції і на смерть збив пішохода
ДТП
Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру 62-річному водію, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив пішохода в Києві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

ДТП сталася 23 червня 2024 року, приблизно о 21 годині на вулиці Данила Щербаківського. За попередніми даними, водій "Toyota Land Cruiser" рухався з перевищенням швидкості та проїхав на забороняючий сигнал світлофору. 

Порушення зафіксували патрульні і почали його наздоганяти. Однак, на вимогу працівників поліції водій не зупинився і продовжив рух.

"Тікаючи від поліцейських, водій скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. В результаті даної ДТП від отриманих травм пішохід загинув на місці. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" зафіксував у нього 1,08 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіка затримали. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років. 

  • Як відомо, з 17 березня 2021 року в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля. 
  • У червні 2024 року Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння.
  • 24 травня 2024 року Кабмін вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у зв'язку з легалізацією медичного канабісу. Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.
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