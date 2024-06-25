Головне за ніч та ранок вівторка, 25 червня: вибухи в Харкові, 170 боєзіткнень, старт перемовин про членство України у ЄС

Російська армія вранці 25 червня вдарила по Харкову.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про серію вибухів о 10:04. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання. "У Харкові прильоти. Будьте обережні", – написав він.

Згодом мер уточнив, що удар припав на житлову забудову. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – сказав він.

Попереднього удару по місту ворог завдав увечері 24 червня. За попередніми даними, росіяни використали КАБ.

Сьогодні о 16:30 за київським часом у Люксембурзі розпочнеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України до Європейського союзу, яка стане офіційним стартом перемовин про членство України у ЄС.

О 19:00 відбудеться аналогічна конференція щодо вступу до блоку Молдови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Київ та Кишинів з початком переговорів про вступ. “Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо успішного початку переговорів”, ‒ заявила вона.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Росіяни завдали трьох ракетних ударів (шість ракет), 63 авіаударів (зокрема 90 КАБ), здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 107 – зі застосуванням реактивних систем залпового вогню, 1304 удари безпілотниками-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Протягом доби було шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, у районі населених пунктів Вовчанськ і Липці Харківської області.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Покровському захисники відбили 52 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1180 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила близько 536 840 чоловік особового складу.

Про інші втрати ворога – в новині.

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області.

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій 25 червня, повідомили в ГУР. Військові опублікували відео наслідків влучання.

"Уночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – прокоментували атаку розвідники.

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Офіс Генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України)", – зазначили у відомстві.

Також додали, що за даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували певний час.

Подробиці - в новині.

Добігає завершення одна з найтриваліших у новітній історії шпигунсько-судових епопей: найвідоміший інформатор планети Джуліан Ассанж все ж зможе уникнути покарання від Сполучених Штатів.

Як пише BBC, засновнику WikiLeaks вдалося досягти домовленості із органами правосуддя США та Великої Британії, де він нині перебуває у в'язниці. В обмін на визнання себе винним за однією з численних статей звинувачення у розкритті конфіденційної інформації Ассанж отримає можливість стати вільною людиною.

Замість американської тюрми Ассанж вирушить до рідної Австралії, громадянином якої він досі є. Офіційно про досягнення мирової угоди між сторонами судового процесу мають оголосити у середу, 26 червня.

Засновник WikiLeaks провів за ґратами у Сполученому Королівстві останніх 5 років. Його захист всіляко намагався переконати суд не погоджуватися на екстрадицію до Сполучених Штатів, де інформатору загрожувала ледь не смертна кара. До того він 7 років переховувався у посольстві Еквадора в Лондоні.

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