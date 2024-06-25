На війні загинув хореограф Антон Смецький. ​​Він вдруге пішов на фронт після ампутації ноги

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець, сапер, відомий український хореограф і танцівник Антон Смецький.

Про це повідомила представниця Корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мищишин у Facebook.

“Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі - бігати і суєтитися, - все, як хлопці люблять… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було — побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго памʼятали усі медпрацівники усіх медичних установ, де через конвейєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна памʼять герою", - написала вона.

У Національному палаці мистецтва "Україна" також повідомили, що Антон пішов на фронт з початку війни. Він втратив ногу, зробив протезування та пішов знову воювати, хоча мав змогу і не йти.

Герой загинув виконуючи бойове завдання. Інші подробиці наразі невідомі.

На загибель військового і хореографа також відреагувала співачка Ірина Білик, з якою він працював

"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок…..Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі, стоячи... Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!", - написала вона у Facebook.