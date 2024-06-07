Виступ Нетаньягу перед Конгресом призначено на 24 липня

Прем'єр Ізраїлю пообіцяв "представити правду" про війну в Газі.

Лідери республіканців в обох палатах парламенту США розкрили дату очікуваної промови прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Конгресі. Голова уряду виступить перед американськими законодавцями 24 липня.

Як пише Reuters, промову анонсували спікер Палати представників Майк Джонсон та голова сенатської меншості Мітч Макконелл. Вона стане кульмінаційним моментом офіційного візиту ізраїльського прем'єра до Вашингтона.

Сам Нетаньягу заявив, що його "зворушує привілей представити американському народу та всьому світу правду про нашу справедливу війну проти тих, хто хоче нас знищити".

Поки не відомо, чи включатиме програма візиту зустріч Нетаньягу з президентом Джо Байденом, який кілька разів публічно критикував політика за тактику бойових дій у Смузі Гази.