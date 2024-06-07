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Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми

Литва, Латвія та Естонія на початку наступного року доєднаються до європейської електромережі.

Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми
Фото: EPA/UPG

У лютому 2025 року країни Балтії стануть частиною єдиної європейської енергетичної мережі. Свій зв'язок з енергосистемою Росії та Білорусі Литва, Латвія та Естонія мають намір розірвати.

Як пише Укрінформ, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс розповів про готовність держав повідомити Москву до 7 серпня про вихід з БРЕЛЛ - енергокільця Білорусь-Росія-Литва-Латвія-Естонія. За умовами контракту, про відключення від системи потрібно офіційно документально заявити за півроку до фактичного від'єднання.

4 червня енергокомпанія Elering завершила будівництво останнього синхронного компенсатора, який був потрібний для технічного уможливлення виходу з БРЕЛЛ. 

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