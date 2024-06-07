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З Евересту та двох інших гір в Гімалаях винесли 11 тонн сміття

Для прибирання найвищої вершини світу знадобилося 55 днів.

З Евересту та двох інших гір в Гімалаях винесли 11 тонн сміття
Фото: BBC

Армія Непалу прозвітувала про традиційне щорічне прибирання вершини Евересту та двох сусідніх гімалайських піків. За 55 днів спецоперації військовим вдалося винести з гір 11 тонн сміття, 4 тіла загиблих альпіністів та 1 скелет.

Як стверджує BBC, попри масштаби докладених зусиль, Еверест все ще залишається "найвисокогірнішим у світі звалищем". На піку-восьмитисячнику досі залишаються приблизно 50 тонн відходів та близько 200 тіл загиблих підкорювачів.

За п'ять років щорічних прибирань армійці загалом очистили гору від 119 тонн сміття. 

Упродовж весняного сезону сходжень, який завершився у травні, на найвищу гору планети піднялося загалом приблизно 600 людей. Восьмеро з них загинули або вважаються зниклими безвісти. 

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