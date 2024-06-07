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Ексканцлер Німеччини Шредер програв суд щодо відібраного в нього державного офісу

Через проросійську позицію політика позбавили привілею мати у Бундестазі свій окремий штат за державний кошт.

Ексканцлер Німеччини Шредер програв суд щодо відібраного в нього державного офісу
Герхард Шредер в обіймах диктатора Путіна

Вищий адміністративний суд у Берліні відмовив у задоволенні позову колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера проти Бундестагу щодо права мати в німецькому парламенті свій окремий офіс.

Як пише Reuters, на знак пошани до статусу ексголови уряду Шредеру було надано можливість утримувати за державний кошт штат працівників. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну депутати вирішили, що політик вже не виконує функції державного діяча і проголосували за те, щоб забрати в нього цей привілей. 

Головною причиною цього кроку називають відверто проросійську позицію Шредера, який тривалий час працював в кремлівських енергетичних компаніях, перебуває у дружніх відносинах з диктатором Путіним та навіть їздив у Москву після початку великої війни розповідати про те, що Росія прагне миру. Президент України Володимир Зеленський тоді назвав цей вчинок "огидним".

Шредер програв вже другу апеляцію щодо повернення йому офісу в Бундестазі. Керівна Соціал-демократична партія чинного канцлера Олафа Шольца досі не припинила його членство, адже вважає, що політик не порушив статутні норми.

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