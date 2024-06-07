У Польщі збільшують ліміт призову на строкову військову службу на 10 тисяч осіб

У Польщі все більше людей цікавляться службою в армії, тому Міністерство оборони збільшує ліміт призову на строкову військову службу на 10 тисяч осіб, і вже готовий відповідний проєкт постанови.

Про це пише RMF24.

Як йдеться у матеріалі, очікується, що цього року в армію прийде більше людей.

"Є дві причини підвищення річного ліміту. По-перше, йдеться про великий інтерес до проходження добровільної військової служби. По-друге, багато людей, які звертаються за такою формою проходження служби, викликаються ще до кінця року", – зазначили у виданні.

Наразі ліміт добровольців становив 34 550 осіб, наприкінці квітня призвали майже 17 тисяч осіб.

Крім того, 4400 військовослужбовців перейшли на професійну службу, залишивши місця на добровільній.

Постанова набере чинності наступного дня після її опублікування.

Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі — з 95 000 до 200 000 осіб.