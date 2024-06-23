Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента

Фаворитами на посаду у губернатор Північної Дакоти та два губернатори, повідомляє The Hill.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з кандидатурою на посаду віцепрезидента, не уточнивши про кого саме йде мова.

Про це він заявив журналістам перед мітингом у Філадельфії, пише видання The Hill з посиланням на NBC News.

“На мою думку, так”, ‒ сказав Трамп.

На запитання, чи знає його обранець про вибір, Трамп відповів: “Ні, ніхто не знає”.

Останніми тижнями кілька кандидатів отримали перевірочні матеріали від кампанії республіканця. Трамп заявив, що може оголосити про свій вибір на національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі у липні.

Джерела повідомили The Hill, що фаворитами на цю посаду є губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, сенатор Джеймс Девід Венс і сенатор Марко Рубіо.

Також у списку є сенатора Тім Скотт, сенатор Том Коттон, членкиня Конгресу Еліс Стефанік, член Палати представників Байрон Дональдс і колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсон.

Трамп у різний час хвалив кожного з цих людей, хоч і применшував вплив, який його вибір може мати на результати президентських виборів у листопаді.