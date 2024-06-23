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Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента

Фаворитами на посаду у губернатор Північної Дакоти та два губернатори, повідомляє The Hill.

Трамп каже, що визначився з кандидатурою на віцепрезидента
Дональд Трамп коментує рішення суду на вході у Trump Tower
Фото: EPA

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з кандидатурою на посаду віцепрезидента, не уточнивши про кого саме йде мова.

Про це він заявив журналістам перед мітингом у Філадельфії, пише видання The Hill з посиланням на NBC News.

“На мою думку, так”, ‒ сказав Трамп.

На запитання, чи знає його обранець про вибір, Трамп відповів: “Ні, ніхто не знає”.

Останніми тижнями кілька кандидатів отримали перевірочні матеріали від кампанії республіканця. Трамп заявив, що може оголосити про свій вибір на національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі у липні.

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Джерела повідомили The Hill, що фаворитами на цю посаду є губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, сенатор Джеймс Девід Венс і сенатор Марко Рубіо.

Також у списку є сенатора Тім Скотт, сенатор Том Коттон, членкиня Конгресу Еліс Стефанік, член Палати представників Байрон Дональдс і колишній міністр житлового будівництва та міського розвитку Бен Карсон.

Трамп у різний час хвалив кожного з цих людей, хоч і применшував вплив, який його вибір може мати на результати президентських виборів у листопаді.

  • Ще у травні Трамп заперечив розгляд колишньої посолки в Сполучених Штатів ООН і губернаторки Південної Кароліни Ніккі Гейлі на посаду віцепрезидента.
  • Дебати Джо Байдена і Дональда Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня.
  • На праймеріз 2024 року Трамп і Байден вже де-факто забезпечили собі висунення кандидатами в президенти на виборах, які відбудуться в листопаді. Опитування показують, що в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку на попередніх виборах і повернутися в Білий дім.
  • Вибори у США відбудуться 5 листопада, новообраний президент розпочне каденцію 20 січня 2025 року.
  • Загальнонаціональні рейтинги не дають реальну електоральну картину у США, адже в країні діє непряма система виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників.
  • Зазвичай долю президентського крісла визначають виборники від так званих "штатів, які коливаються" – тих, де немає історичного домінування республіканців чи демократів. Президентом цілком може стати той кандидат, за якого не віддали більшість голосів у всенародному голосуванні, але який отримав більшу підтримку виборників. Саме так сталося у 2016 році, коли Гілларі Клінтон з вищим рейтингом програла Дональду Трампу.
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