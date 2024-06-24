Нетаньягу каже про перекидання частини військ з Гази до кордону з Ліваном. США попереджають про реакцію Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив вчора місцевому Channel 14, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається, пише Associated Press.

Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.

Політик зазначає водночас, хоча армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах на півдні Гази, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. Однак в анклаві знадобиться менше військ, що звільнить сили для боротьби з Хезболлою.

“У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо. Насамперед для оборони”, ‒ cказав Нетаньягу. Це також може дозволити десяткам тисяч переміщених ізраїльтян повернутися додому, підкреслив очільник уряду.

Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.

Він додав, що Тегеран підтримує бойовиків ХАМАС у Газі, але надасть більшу підтримку Хезболлі, “особливо якщо вони відчують, що "Хезболла" зазнає серйозної загрози”.

Браун також сказав, що США навряд чи зможуть допомогти Ізраїлю захиститися від ширшої війни "Хезболли", так само як вони допомогли Єрусалиму відбити іранський шквал ракет і безпілотників у квітні. За його словами, від ракет меншої дальності, які "Хезболла" регулярно пускає через кордон із Ізраїлем, відбиватися важче.

Військовий додав, що Сполучені Штати продовжують переговори з ізраїльськими лідерами та застерігають від розширення конфлікту. Ключовий меседж полягає в тому, щоб “подумати про наслідки будь-якої операції в Лівані, про її розгортання і влив не лише на регіон, але й на наші сили в регіонах”, каже американець.