Марка Рютте оберуть генсеком НАТО 26 червня, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Марк Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.