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Марка Рютте оберуть генсеком НАТО 26 червня, - ЗМІ

До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня. 

Марка Рютте оберуть генсеком НАТО 26 червня, - ЗМІ
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Офіційне призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться завтра, 26 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Як повідомили агентству дипломати кількох країн НАТО, призначення Рютте генеральним секретарем Альянсу схвалили постійні представники всіх 32 членів НАТО.

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Втім, до своїх повноважень він приступить з 1 жовтня. Тоді закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

  • Раніше повідомлялося, що Марк Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.

  • Однак після висунення кандидатури президента Румунії Йоганніса на цю ж посаду виникли певні несподівані перешкоди. Повідомлялося, що Рютте повинен завоювати довіру Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

  • Наприкінці травня ЗМІ стверджували, що НАТО посилює тиск на Йоганніса, щоб він зняв свою кандидатуру. Пізніше також повідомлялося, що Угорщина та Словаччина погодилися з призначенням Рютте наступним генсеком НАТО. Туреччина також підтримала його кандидатуру.

  • Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО, тим самим звільнивши шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рютте.
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